Блинкен призвал Россию отвести войска от границы с Украиной

Обновлено в 20:18

Сергей Лавров поговорил с Энтони Блинкеном впервые после получения ответов от США и НАТО. Контакты глав российской и американской дипломатии прошли по телефону.

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Как сообщает Госдепартамент, Блинкен заявил Лаврову о приверженности Вашингтона праву всех государств выбирать союзников. Госсекретарь призвал Москву немедленно начать деэскалацию и отвести войска от границы с Украиной и предупредил, что вторжение приведет к «быстрым и суровым последствиям». При этом Блинкен подчеркнул готовность США «продолжать содержательный диалог с Россией по взаимным опасениям в сфере безопасности».

Сергей Лавров по итогам беседы напомнил коллеге о принципах неделимости безопасности, что одна страна не может обеспечивать безопасность за счет ущемления безопасности другой:

«Сегодня я подтвердил Энтони Блинкену, что это все-таки тема, которую мы не позволим «замотать», и мы будем настаивать на честном разговоре и на честном объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет. Или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу. Энтони Блинкен согласился, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора, посмотрим, как пойдут дела. На данном этапе мы завершаем межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам, будем докладывать их нашему президенту».

Похожее заявление сделал и Владимир Путин.

Реплики обоих дипломатов сложно не назвать стандартными или даже дежурными. Что они вообще могут означать? Комментирует директор Центра Европейской информации Николай Топорнин:

Николай Топорнин директор Центра Европейской информации «Они означают, что разногласия, которые были, остались, и самое главное, наверное, наша основная озабоченность — это нерасширение НАТО на восток. Соответственно, непринятие в состав НАТО Украины и Грузии, эта озабоченность не нашла понимания ни у Блинкена, ни у соответствующих партнеров США по НАТО, они как заявляли, что в НАТО открыты двери для всех желающих, так и заявляют. Для нас это принципиальный вопрос, видите, этот принципиальный вопрос не удалось урегулировать. Но я думаю, очень важно то, что вообще такой диалог состоялся, налажен обмен информацией, обмен предложениями. Все это говорит о том, что какое-то движение наметилось, потому что до этого, как мы помним, даже сами контакты носили такой фрагментарный характер».