Лавров: Ответ Вашингтона на предложения по безопасности был негативный или не последовал вообще

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном — стороны обсудили предложения по гарантиям безопасности. По результатам беседы Лавров заявил, что Россия будет настаивать на честном объяснении, почему Запад не хочет выполнять свои обязательства. По словам министра, Вашингтон негативно отреагировал на требование РФ выполнять договоренности о неделимости безопасности.

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Москва завершает межведомственные согласования по своему ответу Вашингтону, в скором времени будет сделан соответствующий доклад президенту Владимиру Путину.

Лавров сообщил, что Запад пытается полностью забыть о ключевом принципе неделимости безопасности, который не позволяет укреплять собственную безопасность за счет безопасности других стран. Он отметил, что по основным вопросам, изложенным в предложениях России, ответ США был негативный или не последовал вообще.

«Сегодня я подтвердил Энтони Блинкену, что это тема, которую мы не позволим «замотать». И мы будем настаивать на честном разговоре и объяснении, почему Запад не хочет выполнять свои обязательства или хочет выполнять их исключительно в свою пользу», — сказал министр иностранных дел РФ.

Согласно сообщению Госдепартамента, Блинкен «призвал к немедленной российской деэскалации и отводу войск и снаряжения от границ Украины». Он в очередной раз предупредил, что вторжение РФ на Украину приведет «к серьезным последствиям». При этом, отметил госсекретарь США, Вашингтон намерен продолжать контакты с Россией в сфере безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные Госдепартамента о том, что Москва передала Вашингтону свою реакцию на полученные от американской стороны предложения по безопасности. По словам Пескова, «возникла путаница» и ответ США еще готовится российской стороной.