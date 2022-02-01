Лавров: Запад забывает о принципе неделимости безопасности

"Этот ключевой принцип международного права на евроатлантическом пространстве - недопустимость укреплять безопасность за счет безопасности других - наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению, - заявил министр. - И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал это в отдельном послании и направил его всем главам МИД стран ОБСЕ".