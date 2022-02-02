Трамп раскритиковал Байдена из-за ситуации вокруг Украины

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Риторика японских властей по ситуации вокруг Украины противоречит "духу добрососедских отношений между РФ и Японией". Такое мнение в среду, выступая в клубе иностранных журналистов в Токио, выразил посол РФ в Японии Михаил Галузин.

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"Риторика о том, что Япония предпримет некие жесткие меры в случае того, что [западные страны] называют вторжением России на Украину, противоречит духу добрососедских отношений между РФ и Японией, противоречит договоренностям между нашими лидерами о всестороннем развитии отношений между двумя странами", - отметил он. Галузин также выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц являются "контрпродуктивными и не вносят вклад в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией".

"Я бы хотел искренне порекомендовать нашим японским коллегам вновь прочитать и глубоко изучить наши предложения и инициативы, связанные с европейской безопасностью, которые мы адресовали США и блоку НАТО", - добавил он, отвечая на вопрос журналистов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на прошедших 21 января в онлайн-формате переговорах договорились продолжить тесное сотрудничество по ситуации вокруг Украины. Как рассказал журналистам по итогам этих переговоров глава японского правительства, стороны "подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину". Кисида также подчеркнул, что лидеры двух государств подтвердили, что США вместе с партнерами и союзниками продолжат тесное сотрудничество по вопросу "жесткого ответа на любую агрессию" в сторону Украины.