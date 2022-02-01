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1 час назад

Путин оценил ситуацию с Украиной и НАТО фразой «нам что, воевать?»

В случае вступления Украины в НАТО Киев может начать военную операцию в Крыму, являясь членом альянса. Это будет означать войну России с НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

Путин оценил ситуацию с Украиной и НАТО фразой «нам что, воевать?»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане», — сказал глава государства.

Он добавил, что на Западе и не подумали о сценарии, в котором при вступлении Украины в НАТО России придется воевать с альянсом.

О попытках НАТО оккупировать Украину, ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, советники и инструкторы организации уже находятся там и сейчас думают, как им обосновать ввод войск на территорию соседнего с Россией государства.

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