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2 часа назад

В Киеве испугались вторжения России в Чернобыль

Россия в случае вторжения на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения, сообщает Sky News.

В Киеве испугались вторжения России в Чернобыль
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Издание пишет, что Чернобыль находится вблизи границы с Белоруссией. Также указывается, что от Чернобыля до Киева «всего несколько часов езды на танке», передает «Рамблер».

«Приказ опустошить обширную Чернобыльскую зону отчуждения пришел из Москвы. Теперь есть опасения новых приказов, которые отправят российские войска, чтобы снова забрать Чернобыль по пути в Киев», – говорится в статье.

Отмечается, что Украина уже усилила охрану Чернобыльской зоны отчуждения. За последние два месяца туда было направлено 7,5 тыс. пограничников.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

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