В Киеве испугались вторжения России в Чернобыль

Россия в случае вторжения на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения, сообщает Sky News.

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Издание пишет, что Чернобыль находится вблизи границы с Белоруссией. Также указывается, что от Чернобыля до Киева «всего несколько часов езды на танке», передает «Рамблер».

«Приказ опустошить обширную Чернобыльскую зону отчуждения пришел из Москвы. Теперь есть опасения новых приказов, которые отправят российские войска, чтобы снова забрать Чернобыль по пути в Киев», – говорится в статье.

Отмечается, что Украина уже усилила охрану Чернобыльской зоны отчуждения. За последние два месяца туда было направлено 7,5 тыс. пограничников.