«Сломают зубы»: Глава ЛНР о действиях США против Донбасса

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что США «точно сломают зубы» при попытке задавить республики Донбасса. Об этом пишут РИА Новости.

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Ранее в конгрессе США подготовили проект санкций против Москвы, который предлагает объявить террористами все силы в Донбассе, «поддерживаемые Россией».

По словам Пасечника, США уже ввели против республики огромное количество ограничений, хотя ЛНР только «осмелилась защищать свои права и убеждения». Он убежден, что республика выстоит перед западными санкциями.

«США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы», — сказал Пасечник.

Глава ЛНР заявил, что американские законодатели могут «насаждать демократию» без каких-либо преград, исключительно так, как им это выгодно в конгрессе. Пасечник подчеркнул, что подобные заявления и действия спустя восемь лет угроз, войны и давления уже нисколько не волнуют.

«У меня сегодня масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать в нашей республике», — отметил он.