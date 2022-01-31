В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
21 минуту назад

США «сломают зубы», пытаясь задавить республики Донбасса, заявил Пасечник

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что США «точно сломают зубы» при попытке задавить республики Донбасса. Об этом пишут РИА Новости.

«Сломают зубы»: Глава ЛНР о действиях США против Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в конгрессе США подготовили проект санкций против Москвы, который предлагает объявить террористами все силы в Донбассе, «поддерживаемые Россией».

По словам Пасечника, США уже ввели против республики огромное количество ограничений, хотя ЛНР только «осмелилась защищать свои права и убеждения». Он убежден, что республика выстоит перед западными санкциями.

«США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы», — сказал Пасечник.

Глава ЛНР заявил, что американские законодатели могут «насаждать демократию» без каких-либо преград, исключительно так, как им это выгодно в конгрессе. Пасечник подчеркнул, что подобные заявления и действия спустя восемь лет угроз, войны и давления уже нисколько не волнуют.

«У меня сегодня масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать в нашей республике», — отметил он.

Издание уточняет, что Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, используя в том числе запрещенную технику. Страны НАТО и США продолжают поставлять Киеву военных инструкторов и оружие.

15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители