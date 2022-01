Мисс США 2019 Чесли Крист погибла в Нью-Йорке

Печальные новости. «Мисс США – 2019» Чесли Крист (Cheslie Kryst) совершила самоубийство. Местные газеты пишут, что девушка спрыгнула с 60-этажного здания. При падении Чесли получила травмы, не совместимые с жизнью. Тело 30-летней модели с трудом можно было опознать. При падении с такой высоты, оно превратилось в кусок мяса. По словам очевидцев, Чесли решила подняться на террасу 29-этажа, хотя сама проживала на девятом этаже. Там она оставила предсмертную записку. В ней модель написала, что все свои деньги, вещи и другое имущество завещает своей матери. Почему Крист решилась на такой отчаянный поступок, она не сообщила. Сейчас родители и родные находятся в шоке. Они не понимают, что стало причиной суицида. Ведь Челси была жизнерадостной, часто смеялась и шутила. «Мы опустошены и глубоко опечалены», – отмечают родные. Сейчас на странице Челси в Instagram поклонники и друзья пишут свои слова соболезнования. Комментариев насчитывается уже около 50 тысяч. В своем последнем посте девушка написала: «Пусть этот день принесет вам покой и умиротворение». View this post on Instagram A post shared by Cheslie Kryst, JD, MBA (@chesliekryst)