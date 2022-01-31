Times: Лондон хочет ввести санкции против связанных с Кремлём компаний

Британские власти планируют расширить санкции в отношении России, заморозив активы компаний и запретив въезд физических и юридических лиц, которые имеют стратегическое значение для Кремля. Соответствующий законопроект будет направлен в парламент Соединённого Королевства 31 января. Лондон готовится ввести санкции против энергетических компаний РФ в случае вторжения российских военных на Украину. Ограничения могут затронуть и другие сектора экономики, сообщает The Times со ссылкой на источник в МИД Великобритании.

Меры значительно усилят нашу способность бить Россию там, где ей по-настоящему больно. Лиз Трасс (глава МИД Великобритании. — NEWS.ru) хочет придать вес нашим предупреждениям Кремлю о том, что любое вторжение приведёт к серьёзным экономическим убыткам, — сказал собеседник издания.

Накануне о планах Лондона по расширению санкций заявила и британский министр иностранных дел. Трасс подчеркнула, что ограничения затронут «олигархов президента России Владимира Путина», которые, по её мнению, напрямую вовлечены в дестабилизацию ситуации на Украине.