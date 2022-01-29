В США назвали цель введения очередных антироссийских санкций

«Речь идет о… экспортных ограничениях, которые должны ослабить российскую промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – приводит Reuters слова члена Совета национальной безопасности США Питера Харрелла. В США уверены, что эти меры снизят промышленные мощности России, но не скажутся на потребителях, пишет «Лента.ру». Также в планах у Белого дома – «калечащие» финансовые санкции против крупнейших банков. Харрелл добавил, что Центробанк будет вынужден спасать банки, а власти России сразу почувствуют эффект от санкций. Ранее «ФедералПресс» писал, что Белый дом допустил возможность отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева