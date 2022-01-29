Американский посол в Берлине Эмили Хабер в письме, направленном в МИД Германии, раскритиковала «сдержанность» Германии в ситуации вокруг Украины, сообщают СМИ.

Как пишет Spiegel, Хабер утверждает, что в СМИ и Конгрессе США воспринимают Германию «в качестве тормоза по теме санкций против России». У Вашингтона «вызывает негодование» блокирование Берлином поставок оружия на Украину. Саму Германию в США начинают воспринимать как «ненадежного партнера». Критика, в частности, идет со стороны республиканцев.

По информации издания, Хабер начала письмо со слов «Берлин, у нас проблема».

«В Вашингтоне, написала Хабер, такую позицию объясняют тем, что Берлин хочет продолжать получать дешевый газ из России», – приводит РИА «Новости» текст материала Spiegel.