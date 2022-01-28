Путин обсудил с Макроном российские предложения по гарантиям безопасности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что Москва внимательно изучит ответы Запада на ее предложения по гарантиям безопасности и уже после этого определится с дальнейшими действиями. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

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"Владимир Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями", - говорится в сообщении.

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Путин обозначил в ходе разговора, что США и НАТО не учли принципиальные озабоченности России в ответах на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

"Обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Западом проигнорирован и ключевой вопрос - "как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия - НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран".

Вопросы европейской безопасности

Президенты договорились продолжить диалог по всему комплексу вопросов европейской безопасности. "В связи с председательством Франции в Совете ЕС в первом полугодии текущего года Макрон проинформировал Путина о подходах Парижа на общеевропейском треке. Условлено продолжить российско-французский диалог по всему комплексу вопросов европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Путин в разговоре с Макроном подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом минских соглашений.

Ядерная программа Ирана и атомная энергетика

Стороны констатировали, что Россия и Франция имеют близкие позиции по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Рассмотрено положение дел вокруг СВПД по иранской ядерной программе. Отмечена близость позиций России и Франции, которые активно выступают за продолжение международных усилий по сохранению и реализации СВПД, а также одобрившей его резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - отметили в Кремле.

Президенты России и Франции обсудили в том числе сотрудничество двух стран в сфере атомной энергетики. "Обсуждены некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики", - говорится в сообщении.

Лидеры также обменялись мнениями о предпринимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.