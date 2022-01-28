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1 час назад

В НАТО заявили, что Россия не планирует вторгаться на Украину

В НАТО уверены, что Россия не планирует вторжение на Украину, поскольку для этого требуются большие силы, чем Москва сосредоточила на границе. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источник в Альянсе.

Чтобы вторгнуться в такую большую страну с такими вооружёнными силами [такими как Украина], вам нужны военные возможности, отличные от тех, которые развёрнуты в настоящее время, — заявил собеседник.

При этом он отметил, что «существуют варианты снижения напряжённости уже завтра», однако не исключил «несчастные случаи» и провокации, в том числе и со стороны Украины, которая тоже ведёт себя вызывающе.

Ранее сообщалось, что у Киева имеются расчёты относительно того, что России для контроля украинской территории требуется не менее 1,5 млн военных. При этом в случае агрессии на Украине за оружие взяться готовы не менее 5 млн граждан в первую же неделю после нападения, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он добавил, что украинцам не стоит паниковать на фоне сообщений о возможном вторжении России, поскольку война «идёт давно».

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