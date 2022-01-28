МИД ФРГ подтвердил запрет бывшему дипломату Халлеру работать на "дочку" Nord Stream 2

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. МИД ФРГ подтверждает информацию о том, что ведомство запретило бывшему дипломату Дитеру Вальтеру Халлеру работать председателем наблюдательного совета дочерней структуры Nord Stream 2 AG - компании Gas for Europe GmbH ("Газ для Европы"). Об этом сообщил в пятницу на брифинге представитель МИД Кристофер Бургер.

"Я могу сказать, что господин Халлер, согласно параграфу 105 закона о статусе федеральных служащих, проинформировал о своем намерении приступить к работе как госслужащий в отставке. Внутренняя проверка [в МИД] показала, что начало этой деятельности подпадает под запрет, поскольку может негативно сказаться на служебных интересах [ведомства]", - подчеркнул Бургер.

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Ранее газета Bild сообщала о том, что МИД Германии запретил бывшему дипломату Дитеру Вальтеру Халлеру работать председателем наблюдательного совета дочерней структуры Nord Stream 2 AG - компании Gas for Europe GmbH. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что его назначение главой наблюдательного совета может "негативно сказаться на служебных интересах" МИД. Халлер получил предложение работать в Gas for Europe GmbH в середине декабря.

Халлер занимал разные посты в МИД и Ведомстве федерального канцлера. До выхода на пенсию в июле 2018 года работал, в частности, послом Германии в Саудовской Аравии и ЮАР. До 2016 года он возглавлял в МИД экономический отдел, который занимался реализацией проекта "Северный поток - 2".

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.