Песков заявил о высоком числе случаев COVID-19 в Кремле

Среди сотрудников администрации президента зафиксировано высокое число случаев коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, в Кремле делают все возможное для сдерживания количества заражений. Большинство сотрудников продолжает свою работу на удаленке.

«Взрывная заразность этого омикрона себя демонстрирует во весь рост», — отметил Песков.

Он также напомнил о важности вакцинации, которая помогает избежать осложнений при заболевании. При этом Песков заявил, что в администрации президента есть антиваксеры, однако по отношению к ним занимают «непримиримую позицию».

Ранее Песков заявил, что введение новых ограничений из-за распространения омикрон-штамма в России не имеет смысла. По его словам, на это указывает опыт других государств, уже столкнувшихся с новым штаммом.