Лавров назвал хамством угрозы США выслать российского посла

Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, если Москва не выполнит ряд условий американской стороны по выдаче виз охранникам американского посла в Росcии.

«Мы предупредили, что, если хамство будет продолжаться, я не могу иначе назвать их заявления, что «если вы охранников для посла не примете немедленно, мы Антонова попросим уехать из Соединенных Штатов», если это хамство будет продолжаться, у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия», – передает его слова ТАСС.

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Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и радио «Комсомольская правда» заявил, что США ввели ограничение на срок пребывания только для российских дипломатов, но не для сотрудников дипмиссий других стран.

По словам министра, еще пару лет назад в частной беседе с заместителем Лаврова замгоссекретаря США Майка Помпео упомянул меры оптимизации в работе дипломатов и отметил, что Вашингтон рассматривают возможность сократить срок службы зарубежных дипломатов до трех лет, как это принято в американской дипломатической системе, передает РИА «Новости».

«На вопрос, а почему это объявляется как-то вот так потихоньку и есть ли аналогичные мысли в отношении других государств, ответ был - нет, никто из остальных стран не рассматривается в качестве предмета для распространения такого эксперимента, это только Российская Федерация. Тогда и начался очередной виток нашего дипломатического бодания», – указал глава МИДа.

Между тем Россия предложила США «обнулить» все споры вокруг дипсобственности и численности дипломатического персонала.

«Об этом мы говорили с (госсекретарем США Энтони) Блинкеным в Женеве, что нужно как-то нормализовать эту ситуацию. Мы предлагаем обнулить все, что было – начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата (Барака) Обамы – отменить все, что началось с этого и что за этим последовало. Ну, посмотрим, ближайшие пару недель должна быть очередная встреча. Сейчас идет со стороны американцев прям торг», – сказал Лавров.

Ранее посол в США Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.

В декабре посол обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении.

Также Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее он назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.