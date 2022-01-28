Нормандский формат: возможна ли реанимация?

Подводя итоги состоявшейся на днях в Париже встречи политсоветников лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ), заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак прямо признал: "похвастаться нечем", "прогресс практически нулевой". Это, впрочем, не помешало ему предположить, что, возможно, новая встреча, запланированная через пару недель в Берлине, окажется более конструктивной.

Фото: ТАСС ТАСС

О возможности реанимировать нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины заговорили было и эксперты, однако прозвучавшие из Киева официальные заявления вновь заставили думать о том, что "пациент скорее мертв, чем жив".

Видео дня

Провели инвентаризацию

По оценке Козака, нормандский формат сегодня "влачит жалкое существование". С этим мнением трудно не согласиться. Из-за позиции Киева переговоры начали буксовать еще при прежнем украинском президенте Петре Порошенко. В декабре 2019 года, после трехлетнего перерыва, удалось провести саммит "нормандской четверки" уже с участием Владимира Зеленского. Однако принятые на парижской встрече решения так и не были реализованы, более того, представители украинских властей, включая главу государства, твердят о необходимости пересмотра минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе. В результате переговорный процесс вновь затормозился и практически сошел на нет.

На этом фоне уже сам факт проведения в Париже встречи политсоветников, продолжавшейся более восьми часов, можно рассматривать как достижение. Особенно если принять во внимание усиленно раздуваемую официальными лицами и СМИ в США и Европе истерию вокруг "неминуемого нападения России" на Украину.

Состоявшееся обсуждение Козак расценил как "первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией минских соглашений". По его словам, все участники встречи согласились — "и это тоже новый прорыв", — что нормандский формат не сможет содействовать урегулированию конфликта на востоке Украины, пока не будут устранены разные подходы к трактовке минских соглашений.

Камни преткновения

"Весьма неплохо, что участники пытаются как-то привести к единому знаменателю свое понимание того, что написано в тексте минского комплекса мер", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги парижской встречи политсоветников. Хотя разночтения, по его словам, являются "достаточно парадоксальной вещью", поскольку формулировки минских соглашений "не витиеватые, они предельно конкретны, понятны и формулировались так, чтобы не допускать двойного прочтения".

"Конечно, еще предстоит проанализировать, каким образом мы пришли к ситуации, когда несколько сторон — участников минского [переговорного] процесса — имеют разное понимание предельно понятных и четких формулировок", — добавил представитель Кремля.

Фактически все упирается в то обстоятельство, что Киев, а вслед за ним Берлин и Париж (как, впрочем, и весь коллективный Запад) пытаются рассматривать Россию как сторону конфликта в Донбассе и упрекают ее в невыполнении неких обязательств, хотя в тексте минских соглашений ни о каких обязательствах России нет ни слова. Как рассказал Козак, в какой-то момент Москва, устав от бесплодных препирательств по данному вопросу, предложила: "Ну, хорошо, вы считаете, что Россия — сторона конфликта, запишите, но сразу же перечислите обязательства в соответствии с минскими соглашениями, которые должна выполнить Россия". "Знаете, какой был ответ? "Мы не знаем, какие это могут быть обязательства. Пусть Россия сама придумает себе обязательства", — откровенно поведал российский представитель по итогам парижской встречи политсоветников.

Еще один камень преткновения — это твердое нежелание Киева вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками. А без таких контактов (кстати, как раз упомянутых в тексте минских соглашений) невозможно приступить к политическому урегулированию конфликта. За семь лет, прошедших с момента подписания "Минска-2", украинские власти не сделали фактически ни одного шага к реализации политической части соглашений. "Семь лет назад диалог на эту тему должен был начаться, но мы даже к этому не приступали", — констатировал Козак.

Киев не только не сформулировал свою собственную позицию, но и уже полтора года не дает ответ на конкретные предложения, внесенные непризнанными республиками Донбасса. Не ответил он и во время парижской встречи политсоветников, попросив две недели на раздумья. "Приезжайте в Берлин. Может быть, будем более конструктивно [работать] в нормандском формате, будет в завершение что ответить", — сказал журналистам Козак, подводя итоги парижской встречи.

"Вопрос принципа"

После встречи политсоветников в Париже некоторые политологи и эксперты заговорили о возможности подвижек на "нормандском треке" урегулирования в Донбассе. Например, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что "есть небольшая, но надежда" на то, что на предстоящей встрече в Берлине "стоит ожидать хоть какого-то прорыва в поисках методов разблокирования реализации минских договоренностей".

С возможностью определенного сближения позиций сторон на берлинской встрече политсоветников согласился и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Однако, по его мнению, "реальных прорывов ждать не стоит". Возможно выполнение пунктов, связанных с прекращением огня и разведением сил, а вот "ни на какие политические пункты минских соглашений Украина не пойдет".

Собственно говоря, прогноз эксперта уже подтвердился. Украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи политсоветников поддержал активизацию работы "нормандской четверки" и вновь повторил излюбленный тезис о необходимости "в ближайшее время" созвать ее саммит. При этом в качестве "первого приоритета" для Киева он назвал режим прекращения огня, а вот о политическом урегулировании не обмолвился и словом.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вовсе заявил, что никаких прямых переговоров с непризнанными республиками Донбасса не будет. "Этого не случится, это вопрос принципа", — сказал он, добавив, что "прямые переговоры с боевиками" не предусмотрены минскими соглашениями. "Это конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними", — добавил Кулеба.

О том, что "никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет", заявил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак, представлявший страну на парижской встрече политсоветников.

Без иллюзий

Получается, что ожидать продвижения по пути урегулирования в Донбассе за счет активизации нормандского формата в ближайшее время не приходится. Париж и Берлин, разумеется, выступили с заявлениями в поддержку деятельности "нормандской четверки" и заявили о "решающем значении" минских соглашений. А глава МИД ФРГ Анналена Бербок даже сообщила, что через неделю посетит с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом Украину, в том числе планирует побывать и на линии соприкосновения в Донбассе.

О поддержке нормандского формата и "любых искренних усилий по достижению прогресса со всех сторон" заявила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Однако в Москве не питают иллюзий по поводу истинных намерений Вашингтона и европейских столиц. "Киев понял, что Берлин и Париж не будут его заставлять выполнять минские договоренности", — констатировал в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. Что касается США, то, по словам министра, их представители заявляли, что не будут входить в нормандский формат, но готовы помочь урегулированию ситуации в Донбассе. Однако "пока в это слабо верится" на фоне массированных поставок вооружений Киеву и раздувания шумихи вокруг того, что Россия "вот-вот нападет" на Украину.