Кадыров рекомендовал Госдепу США научиться соблюдать права человека

Заявление Госдепа США о массовых нарушениях прав человека в Чечне является частью информационной войны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Белому дому надлежит улучшить свои «каноны демократии», а не заниматься нравоучениями на тему прав человека, отметил дипломат в Facebook российской дипмиссии.

Мы рассматриваем претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых «репрессиях» в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны, — подчеркнул Антонов.