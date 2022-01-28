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2 часа назад

Посол РФ жёстко отреагировал на заявление Госдепа про нарушения в Чечне

Кадыров рекомендовал Госдепу США научиться соблюдать права человека
Фото: News.ruNews.ru

Заявление Госдепа США о массовых нарушениях прав человека в Чечне является частью информационной войны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Белому дому надлежит улучшить свои «каноны демократии», а не заниматься нравоучениями на тему прав человека, отметил дипломат в Facebook российской дипмиссии.

Мы рассматриваем претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых «репрессиях» в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны, — подчеркнул Антонов.

Ранее стало известно, что Госдеп США выпустил заявление, в котором указал, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о преследованиях и задержаниях граждан в Чечне в частности, направленных против родственников местных правозащитников. В ведомстве обратились к главе республики Рамзану Кадырова с призывом остановить репрессии.

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