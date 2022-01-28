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13 часов назад

Нуланд пошутила о прокачке водки через "Северный поток – 2"

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила о российском газопроводе "Северный поток – 2". Об этом пишет РИА Новости. На выступлении перед журналистами в Госдепартаменте журналист Мэтт Ли заявил, что трубопровод уже готов к прокачке чего угодно – газа, оливкового масла или водки. "Водка – это было бы неплохо", – улыбнулась Нуланд. При этом замгоссекретаря подчеркнула, что российский газопровод еще не готов к вводу в эксплуатацию. Она также заявила, что "Северный поток – 2" пока не закончен. "Он не протестирован и не сертифицирован", – отметила Нуланд. Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США намерены исключить возможность запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины. Представитель Госдепа при этом признал, что администрация Соединенных Штатов использует газопровод в качестве рычага давления на Россию. До этого премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала как можно скорее сертифицировать "Северный поток – 2". Об этом она заявила на приеме Восточного комитета немецкой экономики.

Нуланд пошутила о прокачке водки через "Северный поток – 2"
Фото: Москва24Москва24
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