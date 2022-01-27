ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что российские власти вернутся к переговорам в рамках НАТО и ОБСЕ после того, как изучат письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в четверг, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Мы и раньше решали очень сложные вопросы безопасности и контроля над вооружениями путем переговоров. Это было даже в худшие времена, и сейчас мы должны сделать это снова. Исходя из этого, мы надеемся, что Москва изучит то, что мы ей предложили, и вернется к переговорам: двусторонним переговорам с США, в рамках Совета Россия - НАТО и в ОБСЕ", - отметила она.

Изучение ответа США

США считают самым главным, что президент России Владимир Путин изучает переданный ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности, заявила Нуланд.

"Самое важное, что мы услышали из Москвы сегодня, это то, что документы у президента Путина, что он изучает их", - сказала Нуланд.

"Россия дала понять, что ей нужно небольшое время изучить документы", - отметила замгоссекретаря.

Если РФ вторгнется на Украину, "Северный поток - 2" будет остановлен - Нуланд.

США едины с союзниками в том, что если РФ пойдет на эскалацию напряженности, то ответ будет "быстрым и жестким" - Нуланд.