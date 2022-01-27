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18 минут назад

США заподозрили в «легитимизации» отказа от Украины

Политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что подозревает США в том, что в настоящее время они «легитимизируют» отказ от Украины, чтобы в дальнейшем страна находилась вне их зоны ответственности.

США заподозрили в «легитимизации» отказа от Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На геополитическом уровне Украина не актуальна для американцев и, соответственно, американцы пытаются разными способами отказаться от этого, отказаться от ответственности за Украину. Здесь появляется Британия, которая заинтересована в использовании Украины в своих геостратегических интересах. Американцы даже в заявлениях высших чиновников и СМИ, которые волнуют украинское общество уже несколько дней, они легитимизируют отказ от Украины. То есть они легитимизируют, что это зона нестабильности и скоро это не будет в зоне их ответственности, потому что им необходимо договариваться с Россией», — заявил эксперт.

Ранее глава международного комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий заявил, что западные страны нарочно продолжают попытки раздувать тему о якобы готовящемся вторжении России на Украину для того, чтобы «замотать» любые российские инициативы.

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