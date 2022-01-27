США заподозрили в «легитимизации» отказа от Украины

«На геополитическом уровне Украина не актуальна для американцев и, соответственно, американцы пытаются разными способами отказаться от этого, отказаться от ответственности за Украину. Здесь появляется Британия, которая заинтересована в использовании Украины в своих геостратегических интересах. Американцы даже в заявлениях высших чиновников и СМИ, которые волнуют украинское общество уже несколько дней, они легитимизируют отказ от Украины. То есть они легитимизируют, что это зона нестабильности и скоро это не будет в зоне их ответственности, потому что им необходимо договариваться с Россией», — заявил эксперт.