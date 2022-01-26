Грушко: РФ убеждена, что мирный потенциал ее инициатив по безопасности поддержат

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Москва уверена, что мирный потенциал ее предложений по гарантиям безопасности будет поддержан и реализован. Об этом заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Наши предложения, которые были сформулированы президентом России [Владимиром Путиным], открывают прямой, ясный путь к движению в правильном направлении не только в деле обеспечения национальных интересов РФ, что для нас, дипломатов, является фундаментальной задачей, но и возвращения строительства европейской и глобальной безопасности на принципах неделимости безопасности, учета законных интересов безопасности других", - подчеркнул замминистра.

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По его словам, это "в конечном счете позволит высвободить ресурсы для решения мирных задач, для реализации той повестки дня, которая сегодня уже на горизонте международной политики, это всем понятно". "И мы убеждены в том, что этот мирный потенциал наших инициатив будет реализован и поддержан", - подчеркнул Грушко.

По его словам, РФ получила некоторые ответы по гарантиям безопасности в устной форме. Мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы, пока в устной форме. Но нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы", - сказал он.

"Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что если мы начнем их (предложения - прим. ТАСС) рассматривать, каждое положение за положением, каждый пункт за пунктом, то там невозможно возражать, потому что каждый из них реально ведет к укреплению безопасности, снятию военной напряженности и, о чем я уже говорил, к возможности все-таки перейти на более рациональные способы обеспечения безопасности, чем создание угроз и контругроз - то, что сегодня происходит на так называемом восточном фланге", - добавил Грушко.

Он также заявил, что военно-политическая ситуация в мире дошла до опасной черты. "Сегодня процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе и в мире дошел до такой черты, когда необходимо предпринять самые энергичные усилия для того, чтобы мир от этой опасной черты отодвинулся", - сказал он.

Грушко также заявил, что вопрос о восстановлении постпредства РФ при НАТО не стоит. "Теперь этой позитивной повестки [с НАТО] нет, нет никаких контактов по военной линии, поэтому в этих условиях, конечно, вопрос о восстановлении нашего постпредства просто не стоит", - сказал он.

Замглавы МИД РФ отметил, что постпредство функционировало на основе контактов сторон по военной линии, но ввиду сворачивания альянсом сотрудничества с РФ условия работы постпредства стали невозможными. Замминистра подчеркнул, что без коренных изменений в этой ситуации планы по восстановлению российского представительства неосуществимы.