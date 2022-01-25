Полиция Украины начала задержания демонстрантов возле здания Рады

Нацполиция в Киеве задержала 20 участников акции протеста возле здания Верховной Рады. Об этом сообщает издание vesti.ua. Задержанных обыскали, посадили в автозак и увезли в неизвестном направлении. Депутатов парламента Украины вывели из здания через подземный ход - после того, как возникла угроза прорыва в здание демонстрантов. Сейчас в Раде остаются только журналисты и охранники с полицией. По периметру здания стоит кордон – несколько сотен полицейских в специальном оборудовании оттесняли протестующих. Ситуация в центре украинской столице сейчас стабилизировалась, однако столкновения между демонстрантами и полицией были весьма жесткими. С утра вторника у стен Верховной Рады сотни людей устроили пикет против введения обязательных кассовых аппаратов для предпринимателей-физлиц. От депутатов пикетчики требуют принять также ряд нужных им изменений Налогового кодекса страны. Наконец, они требуют от депутатов принятия законопроекта N5866, который предусматривает отсрочку введения РРО - регистраторов расчетных операций/ Украинские СМИ называют происходящее "митингом ФОПов", то есть "протестом ИП". ФОП – аббревиатура, образованная от украинского "фiзична особа-підприємець", то есть "индивидуальный предприниматель". В ходе одной из стычек с полицией демонстранты почти смогли ворваться в парламент. Они заявляли, что "не остановятся, пока не пообщаются с депутатами".Силовики в ответ согнали протестующих с их сцены для выступлений и отключили аппаратуру. Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать освобождения ФОПов от обязательного применения в работе РРО. Майданная зима 19 января сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко устроили митинг недалеко от офиса действующего главы государства Владимира Зеленского. Отмечается, что возле офиса президента собралось несколько тысяч человек. Митингующие выкрикивают "Слуга, выходи, народ пришел" и "импичмент". Полицейские не препятствуют проведению акции и не досматривают вещи демонстрантов. Они пропустили толпу к зданию президента, но там сторонники Порошенко решили не митинговать из-за находящихся на катке детей. Ранее суд в Киеве избрал в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. 9 января в Киеве прошел митинг под лозунгом "не допустить капитуляции Украины" на переговорах России и США. Митинг прошел на Михайловской площади возле министерства иностранных дел страны. Они призвали мировых лидеров не допустить "сдачи" Украины. В декабре недовольные политикой офиса президента Украины Владимира Зеленского собрались в центре Киева и забросали его офис мелкими монетами, требуя импичмента. На акции протеста собрались несколько тысяч человек. В здание офиса протестующих не пустила полиция. Протестующие бросили в сторону офиса украинского президента несколько мелких монет, после чего устроили митинг у здания Верховной Рады Украины, призывая лишить Зеленского президентского кресла.