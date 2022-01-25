Белоруссия предоставляет электроэнергию Украине в качестве аварийной помощи

Белоруссия поставляет Украине электроэнергию в качестве аварийной помощи, сообщает пресс-служба Минэнерго республики. "Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи", - говорится в публикации на сайте министерства. Отмечается, что максимальная мощность электроэнергии составляет 150 МВт. 18 ноября министерство энергетики Белоруссии прекратило поставки электричества на Украину. Тогда сообщалось, что экспорт был прекращен "в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений". Однако приостановка экспорта электроэнергии оказалась кратковременной, поставки возобновились уже 21 ноября. В конце сентября Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Спустя месяц СМИ сообщили, что Украина планирует возобновить импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.