МИД Британии анонсировал законопроект об ужесточении санкций против России

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства готовится представить новый законопроект с целью ужесточения антироссийских санкций. Об этом заявила в среду в эфире телеканала Sky News глава британского МИД Лиз Трасс.
"Мы предложим новый законопроект для ужесточения нашего режима санкций, чтобы мы смогли нацелиться на большее число компаний и физических лиц в России. Мы представим его в течение ближайших дней", - отметила она.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли Лондон возможность введения ограничительных мер в отношении президента РФ Владимира Путина в случае эскалации ситуации на Украине, Трасс сказала: "Мы ничего не исключаем".
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.