СМИ сообщили о готовящейся эвакуации американских дипломатов из Киева

Журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что эвакуация членов семей дипломатов, работающих в посольстве США в Киеве, начнется уже в понедельник. "Госдепартамент распорядился начать эвакуацию семей сотрудников посольства США на Украине уже в понедельник", - написал он в Twitter. Ранее о том, что американское посольство обратилось в Госдепартамент с просьбой разрешить эвакуировать неосновной персонал дипмиссии и родственников дипломатов, сообщал телеканал CNN. Источники Bloomberg также говорили о готовящемся отъезде американцев. По информации агентства, страну разрешат покинуть тем сотрудникам, в чьи обязанности не входит выполнение критически важных для работы дипмиссии функций. При этом массовой эвакуации не будет, дипломаты должны будут самостоятельно решить, покинуть ли им Украину. "Решение об эвакуации не будет означать, что США уверены в том, что Россия вторгнется, это просто осмотрительная подготовка по мере роста напряженности", - отмечал собеседник Bloomberg. В Госдепе информацию об эвакуации не подтверждают. Вашингтон проводит "тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью", заявили в госоргане. "Если будет принято решение об изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей, американские граждане не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация. В настоящее время для вылетов доступны коммерческие авиарейсы", - сообщили РИА "Новости" в ведомстве. Накануне о том, что американские власти прорабатывают сценарий эвакуации, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она также подчеркнула, что гражданам США не рекомендуется планировать поездки на Украину. Президент Владимир Зеленский считает эвакуацию "преждевременной мерой". Об этом, по информации источников CNN в правительстве, он заявил в беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном. Немецкая газета Bild пишет, что власти ФРГ готовят план на случай эскалации напряженности и планируют эвакуировать семьи сотрудников германской дипмиссии. "Министерство иностранных дел разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников посольства Германии на Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации", - сообщило издание. В пятницу о возможной эвакуации сотрудников британского посольства писал Daily Express. Специальная авиадесантная служба (SAS), по данным издания, получила распоряжение быть готовыми эвакуировать дипломатов и остальных граждан Великобритании в любой момент, она находится "в режиме ожидания". Эвакуация в Россию О начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине ранее сообщала газета The New York Times. Комментируя эту публикацию, в МИД России утверждали, что дипмиссия работает в штатном режиме. Во вторник Белый дом заявил, что получил данные о якобы готовящейся в конце декабря - начале января эвакуации сотрудников российского посольства. "У нас нет оценки относительно того, зачем [это делалось], а также значения этого", - отмечала Псаки. В Киеве заверения Москвы о том, что все сотрудники дипмиссии остаются в украинской столице, подвергали сомнениям. "И мы должны верить российскому МИД, что посольство работает в штатном режиме. А штатный режим — это осажденная крепость, там все в колючей проволоке, закрыты окна наглухо, на Воздухофлотском проспекте находится. Эта новость, конечно, больше всех напугала нас, украинцев.И мне звонили уже и спрашивали, что это могло бы значить - эвакуация семей российских дипломатов", - заявлял шеф-корреспондент украинского агентства "УНИАН" Роман Цимбалюк в эфире "Эха Москвы". Он добавлял, что украинские дипломаты, работающие в Москве, предпочитают вообще не перевозить своих родственников в Россию. Представитель МИД Мария Захарова называла сообщения о готовящейся эвакуации "провокацией", в которой, помимо NYT, участвовал и Белый дом. Она назвала газету "агентом Службы безопасности Украины". "СБУ мало Бабченко и Гордона. Теперь у них в агентах американская газета New York Times. Через нее "источник" из этой фантазийной структуры продвинул очередную "сенсацию"", - указывала она. "Это все можно характеризовать как провокативное поведение. Мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники в СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов, - это одна связка", - заключала дипломат. Белый дом, по мнению Захаровой, "сам себя разоблачил" и продемонстрировал свою вовлеченность как в материал, который был подготовлен, так и в связку с украинскими спецслужбами".