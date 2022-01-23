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18 часов назад

Папа Римский предложил провести День молитвы за мир из-за ситуации вокруг Украины

Папа Римский Франциск предложил провести День молитвы за мир 26 января в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом он сообщил во время традиционной проповеди на площади Святого Петра, передает ТАСС. "С большой обеспокоенностью слежу за ростом напряженности, который грозит нанести новый удар по миру в Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента. Учитывая ситуацию, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир", - сказал он. Ранее бывший заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Россия сможет быстро атаковать Украину, если высадит свой воздушный десант на ближайших к Киеву аэродромах. До этого украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия и Украина уже воюют друг с другом. Он выразил уверенность, что все граждане будут защищать свою страну от РФ, а не только военные. В последние месяцы на Западе, и Украине в частности, стали звучать заявления о готовящемся "вторжении" России на Украину. 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для "нападения" на Украину.

Папа Римский предложил провести День молитвы за мир из-за ситуации вокруг Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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