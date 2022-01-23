Президент Ирана прилетел в Москву вооружаться

19 января в Москву прилетел новый президент Ирана Ибрагим Раиси. Он встретился с Владимиром Путиным и выступил перед депутатами Госдумы. Основной стала «ядерная тематика» вокруг Ирана, где Россия выступает посредником. Кроме того, страны обсудили политическое и военное взаимодействие в Сирии.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Говоря о военно-технических отношениях между Россией и Ираном, надо помнить следующее.

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В «Холодную войну» СССР, несмотря на тесное американо-иранское сотрудничество, активно «строил» иранские вооруженные силы. В период с 1989 по 1999 год Россия поставила в Иран танки Т-72С, БМП-2, ЗРК С-200ВЭ, комплексы ПТУР, штурмовики Су-25, вертолеты Ми17/171, а также комплекты запасных частей к Миг-29, Су-24, Су-22.

Появление в Иране современного оружия заставило США понервничать. «Нервозность запада» отразилась в яростном стремлении прекратить это сотрудничество. Старания штатов оказались успешными, когда в 1999 году было заключено соглашение Гор-Черномырдин – и Россия прекратила поставки оружия в Иран.

Вот, что по этому поводу думает доктор политических наук, ведущий специалист Центра военно-политических исследований Михаил Александров:

- Мы можем многое поставлять в Иран, однако Россия в этом вопросе является заложником отношений с Западом и не развивает данное направление. В свое время президент Медведев запретил поставки системы ПВО С-300 в Иран, чем вызвал неоднозначную реакцию и в Иране, и в России.

Это решение охладило российско-иранские отношения. Тегеран даже подал иск в международный арбитраж, требуя выплатить компенсацию. В 2015 году стороны смогли прийти к компромиссу, был заключен новый контракт и комплексы С-300 ПМУ-1 были поставлены.

«СП»: - Может ли Россия на фоне ситуации на Украине и противостояния с Западом снова разыграть «иранскую карту»? Или есть и другие противники того, чтобы Тегеран закупился оружием в Москве?

- Стоит подчеркнуть существование сильного произральского лобби в России, которое активное противодействует поставкам российского оружия в Иран. Хотя это сотрудничество позволяет нам получить антизападный форпост в Персидском заливе. Однако требуя от Москвы уступок, Израиль не учитывает российские интересы и не активизирует свое лобби в США для противодействия поставкам американского оружия на Украину.

Что касается Саудовской Аравии: руководство страны в 2010 году неоднократно заявляло, что в случае прекращения поставок российского вооружения в Иран, саудовская монархия готова возместить России упущенную выгоду. Шли обсуждения о возможных крупных заказах российского оружия, однако дальше заявлений и меморандумов дело не продвинулось.

«СП»: - Насколько Иран заинтересован в поставках российского оружия и что эта страна могла бы у нас купить?

- Иран заинтересован в поставках системы ПВО С-400, истребителей Су-35, совместное производство крылатых ракет, противокорабельные ракеты «Бастион» и других систем.

Недавний визит президента Раиси в Москву вызывает вопрос: готова ли Россия к активизации военно-технического сотрудничества с Ираном? Мнением поделился доцент кафедры международных отношений, мировой политики и политологии ПГУ Денис Миргород:

– В условиях нынешнего высокого градуса противостояния между Россией и странами Запада, Москва, полагаю, решится на поставки широкого спектра вооружений в Иран. Вместе с тем, на набор потенциальных поставок будет влиять необходимость не допустить дисбаланса военных потенциалов среди ведущих стран в регионе Ближнего Востока. Кроме того, необходимо поддерживать нормальные отношения с другими ближневосточными государствами.

«СП»: - Какую реакцию Израиля и Саудовской Аравии вы предполагаете при активизации военно-технического сотрудничества России и Ирана?

– Думаю, произойдет резкое ухудшение отношений России с упомянутыми странами. Также возможна активизации КСА и Израиля в Сирии.

Это означает что поставки современного вооружения в Иран способны вызвать неоднозначную реакцию со стороны как США, так и стран Ближнего Востока. Этим и объясняется осторожность Москвы.

«СП»: - Иран заинтересован в новейшем российском вооружении?

– Безусловно. Эффективность российского оружия доказана боевыми действиями в Сирии. У Ирана практически отсутствует альтернатива.

Российское экспертное сообщество отмечает сильную заинтересованность Ирана в приобретении истребителей Су-30/35. Это вызвано необходимостью замены морально устаревших истребителей F-14 «Томкэт» и F-4 «Фантом».

Иран также нуждается в модернизации Миг-29, Су-24 и Су-25. Модернизированные российские самолеты неоднократно показывали высокую эффективность в Сирии. Иранская сторона увлечена и поставками подводных лодок проекта 636, малых ракетных кораблей, транспортных вертолетов и модернизации бронетанковой техники. В сфере ПВО у Ирана и России есть успешный опыт реализации контрактов. Но для Исламской Республики важны не столько готовые изделия, сколько передача передовых технологий. Этот фактор и может стать камнем преткновения между сторонами. Правда Михаил Александров не видит в этом проблемы:

–Мы могли бы передать Ирану технологии более низкого уровня, чем тот который есть у нашего ВПК. Например, появился комплекс С-500, значит мы можем передать технологию С-400, начали производство Су-57, значит можем передать технологию Су-35. Конечно, есть секретные технологии, которые мы передать не можем. Это технологии стратегического значения, подводных лодок и гиперзвукового оружия.