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2 часа назад

Лавров заявил, что Россия высоко ценит роль Швейцарии в решении международных проблем

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в пятницу с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом отметил важную роль Женевы в решении многочисленных международных проблем. Видеозапись встречи размещена в телеграм-канале МИД РФ.

"Благодарю вас за возможность встретиться и я, имея возможность, хотел бы передать вам привет от президента России Владимира Путина. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества во многих областях: экономика, политический диалог. Мы высоко ценим роль Швейцарии и особенно Женевы в международном диалоге, в создании атмосферы для обсуждения и решении многих международных проблем", - сказал глава МИД РФ.

Президент Швейцарии в свою очередь подчеркнул важность инклюзивного диалога для установления безопасности в Европе. Об этом он написал в Twitter.

"После Берлина - Женева: провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Европейская безопасность должна быть обеспечена через инклюзивный диалог. Швейцария привержена этому, в том числе в рамках ОБСЕ", - написал президент.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Конфликты,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,МИД,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
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