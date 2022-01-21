Лавров заявил, что Россия высоко ценит роль Швейцарии в решении международных проблем

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в пятницу с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом отметил важную роль Женевы в решении многочисленных международных проблем. Видеозапись встречи размещена в телеграм-канале МИД РФ.

"Благодарю вас за возможность встретиться и я, имея возможность, хотел бы передать вам привет от президента России Владимира Путина. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества во многих областях: экономика, политический диалог. Мы высоко ценим роль Швейцарии и особенно Женевы в международном диалоге, в создании атмосферы для обсуждения и решении многих международных проблем", - сказал глава МИД РФ.

Президент Швейцарии в свою очередь подчеркнул важность инклюзивного диалога для установления безопасности в Европе. Об этом он написал в Twitter.

"После Берлина - Женева: провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Европейская безопасность должна быть обеспечена через инклюзивный диалог. Швейцария привержена этому, в том числе в рамках ОБСЕ", - написал президент.