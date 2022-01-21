Евгений Попов стал координатором группы по связям Госдумы с Верховной Радой

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов («Единая Россия»), который ведёт программу «60 минут» на телеканале «Россия-1», стал координатором группы по связям палаты с Верховной Радой Украины. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

«Я — координатор группы по связям с Украиной. Много лет работал в стране. Продолжаю общение со многими парламентариями и общественными деятелями. Готовлю письма украинским друзьям, партнёрам. Начинаем строить отношения заново», — сообщил Попов.

По его словам, депутатские группы по связям с зарубежными парламентами были сформированы. При этом групп оказалось меньше, чем в предыдущих созывах Госдумы.

«От термина «группа дружбы» в некоторых случаях придётся отказаться. По моей инициативе, которую поддержали профильные комитеты, международное управление Думы и, главное, спикер, вернули группы по взаимодействию с Великобританией, США, Прибалтикой и Украиной», — отметил депутат, добавив, что «в этих странах есть люди, с которыми можно и нужно разговаривать».