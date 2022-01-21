Евгений Попов стал координатором группы по связям Госдумы с Верховной Радой

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов («Единая Россия»), который ведёт программу «60 минут» на телеканале «Россия-1», стал координатором группы по связям палаты с Верховной Радой Украины. Об этом сообщается в его Telegram-канале.
«Я — координатор группы по связям с Украиной. Много лет работал в стране. Продолжаю общение со многими парламентариями и общественными деятелями. Готовлю письма украинским друзьям, партнёрам. Начинаем строить отношения заново», — сообщил Попов.
По его словам, депутатские группы по связям с зарубежными парламентами были сформированы. При этом групп оказалось меньше, чем в предыдущих созывах Госдумы.
«От термина «группа дружбы» в некоторых случаях придётся отказаться. По моей инициативе, которую поддержали профильные комитеты, международное управление Думы и, главное, спикер, вернули группы по взаимодействию с Великобританией, США, Прибалтикой и Украиной», — отметил депутат, добавив, что «в этих странах есть люди, с которыми можно и нужно разговаривать».
В состав депутатской группы по связям с парламентом Украины также вошли Дмитрий Белик («Единая Россия»), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Алексей Диденко (ЛДПР), Артем Кавинов («Единая Россия»), Владимир Кошелев (ЛДПР), Станислав Наумов (ЛДПР), Вячеслав Никонов («Единая Россия»), Каплан Панеш (ЛДПР), Алексей Ткачев («Единая Россия»), Сайгидпаша Умаханов («Единая Россия»), заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), Антон Шипулин («Единая Россия»).
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года заявил, что Россия готова выстраивать добрососедские отношения с Украиной, но с нынешним руководством в Киеве это практически невозможно. Украинский президент Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, считает Путин.