Главред RT Симоньян готова «положить прибор» на американские санкции

По словам журналистки, она не боится американских ограничений, поскольку у нее никогда не было недвижимости в США или где-либо за границами России.

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«Хотя бы потому что в Родненькой (России. — Прим. ред.) есть Кубань и Сочи, а больше мне никуда не надо», — отметила она.

Симоньян обратила внимание, что у нее нет бизнеса или других финансовых интересов на территории Соединенных Штатов. Главный редактор отметила, что она не зарабатывает столько, чтобы знать об офшорах.

«США — чудесная страна, где я училась, где у меня друзья, где дом, в котором я жила, пока училась, и там все еще живет мой больной Dad, который совсем скоро перестанет помнить, кто я такая, но в эту прекрасную страну я и так не езжу много лет, поскольку эта прекрасная страна прислала мне повестку для дачи показаний по делу о признании нас иноагентами, а я знаю, чем такие повесточки иногда заканчиваются, и не могу рисковать оставить трех своих детей на много лет без матери», — написала журналистка в Telegram-канале.

В заключение она еще раз напомнила, что, исходя из всего вышеперечисленного, ей абсолютно все равно на американские ограничения. В качестве доказательства она привела одну пошлую фразу.

«По совокупности вышеперечисленного, мне на эти санкции с прибором положить», — заявила она.