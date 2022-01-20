В ДНР заявили о подготовке Украиной диверсий

Командование Вооруженных сил Украины готовит диверсии у линии соприкосновения сторон в Донбассе, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

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По его словам, информация об этом исходит из достоверных источников. Указания отдал командир сил специальных операций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган, а выполнить теракты поручили бойцам восьмого полка специального назначения.

Как отметил Басурин, теракты могут быть выполнены на объектах жизнеобеспечения Донецка, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска. Из-за предстоящих диверсий под угрозой находятся населенные пункты, которые расположены в непосредственной близости к линии соприкосновения.

Также замначальника поделился информацией о предполагаемых терактах на объектах промышленности, в том числе на тех, где есть опасные химические производства. В связи с появившейся информацией в ДНР усилили охрану опасных производств и социально важных объектов.