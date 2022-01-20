В ДНР заявили о подготовке Украиной диверсий

Командование Вооруженных сил Украины готовит диверсии у линии соприкосновения сторон в Донбассе, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
По его словам, информация об этом исходит из достоверных источников. Указания отдал командир сил специальных операций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган, а выполнить теракты поручили бойцам восьмого полка специального назначения.
Как отметил Басурин, теракты могут быть выполнены на объектах жизнеобеспечения Донецка, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска. Из-за предстоящих диверсий под угрозой находятся населенные пункты, которые расположены в непосредственной близости к линии соприкосновения.
Также замначальника поделился информацией о предполагаемых терактах на объектах промышленности, в том числе на тех, где есть опасные химические производства. В связи с появившейся информацией в ДНР усилили охрану опасных производств и социально важных объектов.
Напомним, депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму России на рассмотрение проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами. Отмечается, что признание независимости ДНР и ЛНР создаст основания помогать обеспечивать защиту их народов от внешних угроз.