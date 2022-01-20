В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
1 час назад

В ДНР заявили о подготовке Украиной диверсий

Командование Вооруженных сил Украины готовит диверсии у линии соприкосновения сторон в Донбассе, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

В ДНР заявили о подготовке Украиной диверсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, информация об этом исходит из достоверных источников. Указания отдал командир сил специальных операций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган, а выполнить теракты поручили бойцам восьмого полка специального назначения.

Как отметил Басурин, теракты могут быть выполнены на объектах жизнеобеспечения Донецка, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска. Из-за предстоящих диверсий под угрозой находятся населенные пункты, которые расположены в непосредственной близости к линии соприкосновения.

Также замначальника поделился информацией о предполагаемых терактах на объектах промышленности, в том числе на тех, где есть опасные химические производства. В связи с появившейся информацией в ДНР усилили охрану опасных производств и социально важных объектов.

Напомним, депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму России на рассмотрение проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами. Отмечается, что признание независимости ДНР и ЛНР создаст основания помогать обеспечивать защиту их народов от внешних угроз.

Конфликты,Армия,Григорий Галаган,Эдуард Басурин,Владимир Путин,КПРФ,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители