Байден предупредил о запрете операций с долларом в России при нападении на Украину

В случае обострения конфликта с Украиной Россию ждут санкции, которые она никогда не видела. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам первого года своего президентства заявил президент США Джо Байден. Глава Белого дома подчеркнул, что вторжение на Украину станет катастрофой для РФ. Байден пообещал, что российские банки в этом случае не смогут проводить операции с долларом. «Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят. Их банки не смогут осуществлять операции с долларом», — сказал американский лидер. Такая мера, добавил он, негативно скажется не только на России, но и на США, и Европе, однако для РФ последствия будут более значительными. По словам Байдена, президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения насчёт действий на Украине, однако он «должен что-то сделать». При этом американский президент полагает, что Россия не хочет войны с Западом. Также Байден уверен в единстве НАТО в украинском вопросе. «Нет оснований утверждать, что члены НАТО не будут едины в вопросе ответных действий в отношении РФ на фоне ситуации на российско-украинской границе», — сказал он. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому «калечащие» санкции против российской экономики, если Россия «продолжит агрессию» против страны-соседки. В США также заявили, что увеличат военную помощь Украине. Фото: flickr.com , CC BY 2.0