Президент Ирана поблагодарил Путина за содействие вступлению Тегерана в ШОС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в среду поблагодарил своего коллегу за содействие вступлению Тегерана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

"Я благодарю вас за содействие вступлению Тегерана в ШОС", - сказал он.

Президент Ирана на встрече с Путиным назвал отношения с Россией стратегическими и долгосрочными. Иранская сторона передала России проект соглашения о стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.