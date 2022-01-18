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1 час назад

Срок карантина из-за COVID-19 в РФ сокращается до семи дней

Сроки карантина из-за коронавируса в России сокращаются до семи дней. Об этом заявила на заседании координационного совета вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Голикова: сроки карантина для заболевших COVID сократят
Фото: BFM.RUBFM.RU

Она пояснила, что власти РФ, как и в других странах, оптимизируют подходы к карантину и лабораторным исследованиям. Кроме того, на фоне роста заболеваемости ковидом в России больничные будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлевать без заявлений.

Голикова анонсировала еще ряд изменений, которые «в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России».

Конфликты,Татьяна Голикова,ИТАР-ТАСС,
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