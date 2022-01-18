Голикова: сроки карантина для заболевших COVID сократят

Сроки карантина из-за коронавируса в России сокращаются до семи дней. Об этом заявила на заседании координационного совета вице-премьер Татьяна Голикова , передает ТАСС .

Она пояснила, что власти РФ, как и в других странах, оптимизируют подходы к карантину и лабораторным исследованиям. Кроме того, на фоне роста заболеваемости ковидом в России больничные будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлевать без заявлений.