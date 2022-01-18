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14 часов назад

СМИ: Канада направила на Украину отряд спецназа

ОТТАВА, 18 января. /ТАСС/. Минобороны Канады направило отряд сил специального назначения на Украину из-за опасений эскалации ситуации на российско-украинской границе. Об этом в понедельник сообщил телеканал Global News со ссылкой на свои источники.

Канада отправила на Украину отряд спецназа
Фото: ТАССТАСС

По его данным, отряд, в частности, должен помочь разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай обострения ситуации на российско-украинской границе. Официально эту информацию телеканалу не подтвердили ни в Минобороны, ни в правительстве Канады. На соответствующий запрос ТАСС в военном ведомстве пока не ответили.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных. В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении миссии на Украине до весны 2022 года.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Конфликты,Дмитрий Песков,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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