Канада отправила на Украину отряд спецназа

ОТТАВА, 18 января. /ТАСС/. Минобороны Канады направило отряд сил специального назначения на Украину из-за опасений эскалации ситуации на российско-украинской границе. Об этом в понедельник сообщил телеканал Global News со ссылкой на свои источники.

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По его данным, отряд, в частности, должен помочь разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай обострения ситуации на российско-украинской границе. Официально эту информацию телеканалу не подтвердили ни в Минобороны, ни в правительстве Канады. На соответствующий запрос ТАСС в военном ведомстве пока не ответили.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных. В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении миссии на Украине до весны 2022 года.