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6 часов назад

Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева

Экс-президента Украины Петра Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца. На пограничном контроле у экс-президента забрали паспорт и вручили повестку с вызовом в суд, в которой он назван «задержанным». Отмечается, что депутаты пытаются помешать силовикам.

Позднее ему всё-таки вернули паспорт, и он смог успешно пройти таможенную зону, где был окружён журналистами. Помимо паспорта, он получил повестку в суд.

Сторонники Порошенко заполнили площадь перед аэропортом. По словам экс-президента, дело о госизмене против него является пресечением властью «красных линий». Он считает, что его отпустили, испугавшись его сторонников, которых, по его мнению, на площади собралось около 15 тыс. 

Самолёт экс-президента Украины приземлился в Киеве сегодня утром. Сторонники Порошенко собрались перед аэропортом «Жуляны», на место также были отправлены многочисленные отряды полиции.

Ранее пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене, связанному с организацией поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Сам Порошенко заявил, что намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. По его словам, он не собирается защищаться от действующего главы государства Владимира Зеленского, а будет «защищать Украину от нынешнего руководства и внешней агрессии, от попыток выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию».

Конфликты,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,РИА Новости,
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