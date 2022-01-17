Американский военный рассказал, чем грозит дружба России и КНР

Взаимодействие России и Китая коснётся основных проблем международного сообщества: от конфликта на Востоке Украины и вопроса независимости Тайваня до сферы прав человека, считает адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Об этом он написал в колонке для агентства Bloomberg. По мнению военного, вместе Москва и Пекин могут быть серьёзными соперниками для Запада.

С точки зрения США и Запада, их растущее товарищество вызывает тревогу, особенно если Си и Путин усилят координацию политики, разделят военные базы, предложат друг другу дискреционные экономические уступки и обменяются военными технологиями, — написал Ставридис.

По мнению военного, западные партнёры должны коллективно ответить на растущую угрозу сближения двух государств. Он подчеркнул, что начинать следует с Украины.