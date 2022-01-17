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5 часов назад

Американский военный рассказал, чем грозит дружба России и КНР

Взаимодействие России и Китая коснётся основных проблем международного сообщества: от конфликта на Востоке Украины и вопроса независимости Тайваня до сферы прав человека, считает адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Об этом он написал в колонке для агентства Bloomberg. По мнению военного, вместе Москва и Пекин могут быть серьёзными соперниками для Запада.

С точки зрения США и Запада, их растущее товарищество вызывает тревогу, особенно если Си и Путин усилят координацию политики, разделят военные базы, предложат друг другу дискреционные экономические уступки и обменяются военными технологиями, — написал Ставридис.

По мнению военного, западные партнёры должны коллективно ответить на растущую угрозу сближения двух государств. Он подчеркнул, что начинать следует с Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал российско-китайский саммит во время визита президента России Владимира Путина в КНР. 4 февраля Путин посетит открытие зимних Олимпийских игр в Китае. В рамках визита состоятся полномасштабные переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Лаврова, повестка охватит весь спектр международных отношений.

Конфликты,Джеймс Ставридис,Цзиньпин Си,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,Bloomberg,
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