В Кремле заявили об отсутствии на Украине российских военных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии на Украине российских военных, передает ТАСС. "Российских военных на Украине нет. Нет российских военных в Донбассе", — сказал представитель Кремля. Он также отметил, что войска РФ на границе с Украиной является реакцией на напряжение, которое НАТО создала в регионе. "Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам", - сказал Песков. По его словам, Москве приходится реагировать и "принимать меры предосторожности". "Поэтому наши военные на нашей территории там", - указал пресс-секретарь. При этом он подчеркнул, что российская сторона "никому не угрожает военными действиями". "Было бы безумием делать это", — продолжил Песков. Он добавил, что Россия будет готова к ответным действиям и будет вынуждена "сделать что-то", если Североатлантической альянс не будет принимать в расчет ее обеспокоенности и продолжит продвигать военную инфраструктуру к российским границам. Ранее Песков заявил, что со стороны России нет эскалации в отношении Украины. История с возможным "российским вторжением" на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.