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16 января

Украина запретила Германии получать выгоду от «Северного потока – 2»

Германия не может получать экономическую выгоду от поставок газа по «Северному потоку – 2» «за счет» других стран, считает глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко.

«Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря «Северному потоку – 2» стала главным распределительным пунктом российского газа. Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран», – пояснил Витренко в интервью FAZ, передает РИА «Новости».

По его словам, еще один трубопровод для поставок топлива в Европу не нужен: украинских мощностей для импорта газа достаточно, они заняты всего на четверть. Витренко добавил, что европейские компании должны решать сами, каким образом они хотят импортировать «голубое топливо» – через Украину или «Северный поток – 2».

При этом глава «Нафтогаза» признал, что Россия выполняет свои долгосрочные обязательства по поставкам газа в Европу.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» является экономическим, и он не должен быть втянут в конфликт вокруг Украины.

В четверг глава комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот заявил, что причины противодействия запуску газопровода «Северный поток – 2» кроются в экономических интересах других стран, в том числе Соединенных Штатов.

Конфликты,Северный поток 2,Михаэль Рот,Юрий Витренко,Нафтогаз,Бундестаг,РИА Новости,
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