Раскрыт вариант возможного «размещения» баз НАТО на Украине

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Военный эксперт Александр Жилин заявил, что в 2022 году НАТО намерено имитировать размещение на Украине своих военных комплексов и баз. В этой ситуации Россия не станет требовать от Запада чего-то экстраординарного, отметил он в беседе с изданием «Украина.ру».

Эксперт считает, что разговоры в НАТО о намерении принять в свои ряды Грузию и Украину являются «игрой на нервах» Москвы.

Украина — это ресурс войны с Россией. Поэтому я думаю, что чисто психологическое давление будет оказано, но как минимум в этом году никто никого принимать не будет. А вот судя по разведпризнакам, какие-то комплексы будут размещены, но таким образом, что якобы Украина либо через третьи страны, либо напрямую через кредитование закупит их и разместит от своего имени, — объяснил эксперт.

Жилин уверен, что у России вряд ли получится придраться к таким действиям Киева.

Складывающаяся сейчас ситуация вокруг Украины является сложной, но не критичной, подчеркнул эксперт. По его мнению, военного конфликта не хочет ни одна из сторон, но при этом сыграть на нервах у оппонентов постарается каждый.