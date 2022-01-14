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19 часов назад

Псаки заявила, что США нечего объявить о дальнейших шагах в переговорах по предложениям РФ

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Соединенным Штатам пока нечего объявить о следующих шагах в переговорах по предложениям России по гарантиям безопасности. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Псаки заявила, что США нечего объявить о дальнейших шагах в переговорах по предложениям РФ
Фото: ТАССТАСС

"Мне нечего сообщить о дальнейших шагах в плане консультаций и переговоров. Сейчас все вернулись в свои столицы и ведут обсуждения по этому вопросу. Отмечу, что президент [США Джо Байден] считает, что дальнейшие действия - за президентом Владимиром Путиным и Россией", - отметила она.

Псаки утверждает, что у США есть данные, якобы свидетельствующие о том, что Россия готовит провокации на Украине.

"Наша информация также свидетельствует о том, что российские агенты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине. Например, российские официальные лица и агенты влияния делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека на Украине и усилении воинственных настроений украинских лидеров", - сказала она.

Конфликты,Безопасность,Джозеф Байден,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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