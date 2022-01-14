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19 часов назад

В США заявили о наличии доказательств того, что Россия готовит провокации на Украине

В Белом доме заявили, что США обладают информацией о том, что Россия готовит «провокации» на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. Позже эти сообщения подтвердили в Пентагоне. Согласно данным американского оборонного ведомтсва, Москва пытается создать предлог для нападения на Киев.

В США заявили о наличии доказательств того, что Россия готовит провокации на Украине
Фото: Daily StormDaily Storm

«Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге в Министерстве обороны США, его слова передает ТАСС.

По версии американской стороны, провокация может выглядеть так: группа российских оперативников проведет операцию «под чужим флагом».

Собеседник CNN при этом рассказал, что российские военные обучены ведению боя в городских условиях и использованию взрывчатых веществ. Телеканал указывает, что обвинения США перекликаются с распространенным 14 января заявлением украинского министерства обороны о том, что российские спецслужбы готовят провокации с целью подставить украинское руководство.

«Наша информация также свидетельствует о том, что российские агенты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине», — также заявила в ходе брифинга Псаки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что публикации о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе носят голословный характер. Тем временем в США уже приготовили новый пакет санкций против России и ее руководства, включая самого Владимира Путина, а также российских банков, в случае эскалации на Украине.

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Конфликты,Джон Кирби,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пентагон,CNN,ИТАР-ТАСС,
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