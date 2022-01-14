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21 час назад

Зеленский предложил трехстороннюю видеоконференцию с Байденом и Путиным

Владимир Зеленский предложил Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу в режиме видеоконференции с Владимиром Путиным, передает ТАСС. Об этом заявил в Атлантическом совете глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что украинская сторона ждет реакцию российской, «американские партнеры высказали глубокий интерес», а ответа от Москвы нет.

Зеленский предложил трехстороннюю видеоконференцию с Байденом и Путиным
Фото: BFM.RUBFM.RU

Также Ермак заявил, что Украина ожидает начала совместных консультаций с Россией, Германией и США относительно гарантий по вопросу транзита российского газа в Европу. По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы не потерять платежи за транзит.

Ермак добавил, что его страна «абсолютно готова» к членству в НАТО. По его словам, для Украины это вопрос жизни и смерти.

В Атлантическом совете он обсуждал с советником президента США Джейком Салливаном вопросы безопасности вблизи украинских границ и отметили важность продолжения переговоров в «нормандском формате».

Ермак в своем Твиттере подчеркнул, что «ценит неизменную поддержку США».

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