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20 часов назад

Украина предложила России и США встретиться «виртуально»

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина предлагает провести виртуальный саммит РФ-США-Украина.

«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», - сказал Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете».

По его словам, предложения о проведении саммита направлены в Россию и США. При этом он отметил, что США выразили глубокий интерес к данной инициативе, пишет РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI сообщил, что военные специалисты предлагают президенту России Владимиру Путину решить украинский вопрос несколькими способами, если ситуация в республике ухудшится.

Конфликты,Саммит,Андрей Ермак,Сергей Рябков,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,
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