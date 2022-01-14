Украина предложила России и США встретиться «виртуально»

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина предлагает провести виртуальный саммит РФ-США-Украина.

«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», - сказал Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете».

По его словам, предложения о проведении саммита направлены в Россию и США. При этом он отметил, что США выразили глубокий интерес к данной инициативе, пишет РИА «Новости».