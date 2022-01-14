Бовт: будем надеяться, что у нас есть план «Б», жаль, что мы про него ничего не знаем

На брифинге в Белом доме помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что, если Россия разместит военных в Латинской Америке, США на это готовы решительно отреагировать. Ранее этот вопрос прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков. Он не подтвердил и не исключил возможность подобного размещения.

Вот что говорит политолог Георгий Бовт:

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— Что касается заявления Рябкова, у всех оно вызывает ассоциацию с Карибским кризисом. Тем более Рябков употреблял словосочетание Карибский кризис еще накануне переговоров, на которых он глава нашей делегации. Поэтому эта риторика продолжает эскалацию, и две стороны напоминают то ли боксеров, то ли бойцов без правил, которые накануне боя обмениваются оскорблениями и резкими заявлениями. Но все дело в том, что обычно все-таки после этого они вступают в драку. Так что тут тоже есть некоторый предел для наращивания словесных эскапад, рано или поздно придется переходить к делу.

— То есть вы полагаете, что Рябков все-таки сознательно не совсем ушел от ответа на вопрос о размещении российской инфраструктуры?

— Да, конечно, пусть такая угроза повисит тоже.

— Чего добивается Москва?

— Будем надеяться, что у нас есть план «Б», и он был изначально на случай того, чтобы ответить на наш ультиматум. Поэтому, к сожалению, мы не знаем, в чем детали этого плана, все крутится вокруг Украины, признания ЛНР, ДНР и, возможно, даже приближения военной инфраструктуры к границам США. Но само по себе это не представляет смертельной угрозы для Америки, хотя может стать поводом для дальнейшей эскалации ситуации, которая в таких условиях, когда все на нервах, действительно может привести уже к военному столкновению. Нельзя исключать, что это произойдет.

— Буквально ночью стало известно, что американский сенат все-таки отклонил законопроект про «Северный поток — 2», санкции, которые должен был ввести президент США в течение 15 суток, но у нас остался еще один документ — перспективы в свете отклонения законопроекта Теда Круза. У второго документа какие?

— Законопроект, который грозит отключением от SWIFT, но, правда, не всей страны, а ключевых банков, и санкций против трех ведущих банков страны, начиная от «Сбера» и так далее. Кроме того, он грозит санкциями против лично президента Путина и всего российского руководства. Я бы оценивал шансы на принятие этого законопроекта на 40%. Он может быть подан для немедленного прекращения дипломатических отношений с Америкой, и если он будет принят, так и произойдет.