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23 часа назад

Лавров назвал предложения США по новым санкциям против России нервным срывом

Проект нового пакета санкций США в отношении России, которые могут коснуться не только высокопоставленных чиновников, но и «Северного потока-2», являются нервным срывом американских чиновников. С таким мнением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, цитату приводит РИА Новости.

Лавров назвал предложения США по новым санкциям против России нервным срывом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить», — сказал он.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Помимо вышеуказанных ограничений, демократы рассматривают введение санкций лично против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.

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