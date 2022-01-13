Лавров назвал предложения США по новым санкциям против России нервным срывом

Проект нового пакета санкций США в отношении России, которые могут коснуться не только высокопоставленных чиновников, но и «Северного потока-2», являются нервным срывом американских чиновников. С таким мнением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, цитату приводит РИА Новости.

«Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить», — сказал он.