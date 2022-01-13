Лавров: Россия не будет обсуждать с США отвод войск на своей территории

Москва даже не намерена обсуждать требования Вашингтона об «уходе в казарму» российских войск. Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров, его слова приводит РИА «Новости».

Министр отметил, что США уже начали требовать от РФ не только отвести свои войска от границы с Украиной, но и вовсе «отправить их в казармы».

«Шерман [замгоссекретаря США Уэнди Шерман] именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований», — отметил Лавров.

Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что концентрация российских войск у границы с Украиной может вылиться в конфликт. Шерман утверждает, что Россия «сконцентрировала эти силы, чтобы оказать давление на Европу и Соединенные Штаты, на евроатлантические амбиции, чтобы запугать».

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.