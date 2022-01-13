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23 часа назад

Лавров: требования США о возвращении российских войск "в казармы" неприемлемы

Москва даже не намерена обсуждать требования Вашингтона об «уходе в казарму» российских войск. Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров, его слова приводит РИА «Новости».

Лавров: Россия не будет обсуждать с США отвод войск на своей территории
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Министр отметил, что США уже начали требовать от РФ не только отвести свои войска от границы с Украиной, но и вовсе «отправить их в казармы».

«Шерман [замгоссекретаря США Уэнди Шерман] именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований», — отметил Лавров.

Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что концентрация российских войск у границы с Украиной может вылиться в конфликт. Шерман утверждает, что Россия «сконцентрировала эти силы, чтобы оказать давление на Европу и Соединенные Штаты, на евроатлантические амбиции, чтобы запугать».

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

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