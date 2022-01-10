В Казахстан приедет ревизор из ОДКБ

В Казахстан приедет генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Глава секретариата военного блока намерен проверить положения дел в республике, изучить ситуацию на месте. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«11-13 января состоится рабочая поездка Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Республику Казахстан для изучения положения дел на месте и встречи с высшим политическим и военным руководством государства», — написала Захарова.

В ходе визита запланирован разговор Зася с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, а также встреча с командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ. Генсек намерен посетить не только столичный Нур-Султан, но и Алма-Ату, где прошли наиболее заметные в стране беспорядки.

2 января в Казахстане начались протесты из-за повышения розничных цен на сжиженный газ. Вскоре мирные демонстрации переросли в погромы, их участники сожгли здания администраций во нескольких городах республики. В стране отключили интернет и мобильную связь, началось противостояние силовиков с боевиками.