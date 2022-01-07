Кулеба заявил о согласовании позиций с США в преддверии переговоров с Россией

«Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию [на Украину] в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно», — сказал он.